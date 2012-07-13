〔台湾债市动态〕指标五年券殖利率一度跌近5个基点,央行降息题材发酵

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透台北7月13日电---台湾央行周五意外调降委托金融业代收同业隔拆利率,加深市场对央行降息的期待.激励台债持续多头态势.指标五年期公债101/6A01106=TWO的发行前交易(when-issued)殖利率明显下跌,并且触及0.8755%的该券交易来新低.
以下为交易员观察市场的最新动态:
* 台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.506%降至0.504%
* 下周二将标售的五年期101/6空单量再增至136亿台币,轧空行情延烧
* 短率松动,五年期公债101/6殖利率可望挑战30天期NCD利率0.87%的底限
* 10年期公债101/5 A01105=TWO殖利率盘中跌破前波低点的0.165%,交易员预期下波挑战10年券历史收盘低位的0.132%
以下为最新相关报导键接:
* 两位银行业交易员周五表示,台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.506%降至0.504%.
[ID:nST0527439]
以下为预测今日101/6殖利率主要交易区间:
* 0.87-0.90%
本地时间09:37最新报价:
* 101/6期公债殖利率跌4.0基点,报0.8825%. (完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
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路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。