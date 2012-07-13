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货币新闻 | 2012年 7月 13日 星期五 09:51 BJT

〔台湾债市动态〕指标五年券殖利率一度跌近5个基点,央行降息题材发酵

路透台北7月13日电---台湾央行周五意外调降委托金融业代收同业隔拆利率,加深市场对央行降息的期待.激励台债持续多头态势.指标五年期公债101/6A01106=TWO的发行前交易(when-issued)殖利率明显下跌,并且触及0.8755%的该券交易来新低.

以下为交易员观察市场的最新动态:

* 台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.506%降至0.504%

* 下周二将标售的五年期101/6空单量再增至136亿台币,轧空行情延烧

* 短率松动,五年期公债101/6殖利率可望挑战30天期NCD利率0.87%的底限

* 10年期公债101/5 A01105=TWO殖利率盘中跌破前波低点的0.165%,交易员预期下波挑战10年券历史收盘低位的0.132%

以下为最新相关报导键接:

* 两位银行业交易员周五表示,台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.506%降至0.504%.

[ID:nST0527439]

以下为预测今日101/6殖利率主要交易区间:

* 0.87-0.90%

本地时间09:37最新报价:

* 101/6期公债殖利率跌4.0基点,报0.8825%. (完)

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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