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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 09:16 BJT

〔台湾股市〕开盘下滑,受台积电及宏基跌势拖累

路透台北7月13日电---台湾股市周五开低0.25%,受台积电(2330.TW)及宏基(2353.TW)等电子股跌势拖累,市场在中国今日稍晚发布经济成长数据前心存戒慎,且担忧欧债危机恶化.

加权股价指数.TWII下跌17.79点,成为7,113.14点,上日则跌1.75%至一个月收盘低位.

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