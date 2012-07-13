〔全球矿业〕三菱商事或可化解Codelco与英美资源集团的纷争--消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透伦敦/圣地牙哥7月12日电---消息人士称,日本三菱商事(8058.T)可能让出其在智利一处铜资产的部分权益,以解决英美资源集团和智利国企Codelco之间的争端.这两大矿业巨擘已寻求更多时间来谈判.
Codelco与英美资源集团周四表示,已要求将原订7月17日截止的磋商期限展延至8月24日.Codelco称双方尚未达成协议.
消息人士称,台面上的选项之一涉及三菱商事减持英美资源集团在智利中南部的Sur铜矿持股,为Codelco增加股份腾出空间.
"三菱商事有可能出脱部分持股,"熟悉内情的消息人士说.
一位熟悉三菱商事但未直接涉及此事的人士说,三菱商事对此事持长期看法,"对妥协采取开放态度",包括放弃部分持股让Codelco提高股权.
"如果这么作可以解开僵局,那么他们会考虑,"第二位消息人士说.
智利国企Codelco不愿对此置评.Codelco从去年10月起即与英美资源集团不和.
"如果三菱商事愿意放弃部分权益,想必它会图谋以某种方式获利,这种做法并不厚道,"RBC Capital分析师Des Kilalea说.
Codelco和英美资源集团去年10月起即对买进Anglo Sur(AAS)49%持股的选择权有歧见.
Codelco去年10月表示,会在今年1月该选项开放期间行使权益买进AAS股份,且从日本三井物产(8031.T)确保融资.不过此话说完几周后,英美资源集团即动用优先售股权将24.5%的AAS权益以54亿美元卖给三菱商事,这令Codelco及市场大感意外.但英美资源集团称这么作是为了帮投资人锁定更加估值.(完)
--编译 李婷仪;审校 张若琪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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