〔全球矿业〕三菱商事或可化解Codelco与英美资源集团的纷争--消息

路透伦敦/圣地牙哥7月12日电---消息人士称,日本三菱商事(8058.T)可能让出其在智利一处铜资产的部分权益,以解决英美资源集团和智利国企Codelco之间的争端.这两大矿业巨擘已寻求更多时间来谈判.

Codelco与英美资源集团周四表示,已要求将原订7月17日截止的磋商期限展延至8月24日.Codelco称双方尚未达成协议.

消息人士称,台面上的选项之一涉及三菱商事减持英美资源集团在智利中南部的Sur铜矿持股,为Codelco增加股份腾出空间.

"三菱商事有可能出脱部分持股,"熟悉内情的消息人士说.

一位熟悉三菱商事但未直接涉及此事的人士说,三菱商事对此事持长期看法,"对妥协采取开放态度",包括放弃部分持股让Codelco提高股权.

"如果这么作可以解开僵局,那么他们会考虑,"第二位消息人士说.

智利国企Codelco不愿对此置评.Codelco从去年10月起即与英美资源集团不和.

"如果三菱商事愿意放弃部分权益,想必它会图谋以某种方式获利,这种做法并不厚道,"RBC Capital分析师Des Kilalea说.

Codelco和英美资源集团去年10月起即对买进Anglo Sur(AAS)49%持股的选择权有歧见.

Codelco去年10月表示,会在今年1月该选项开放期间行使权益买进AAS股份,且从日本三井物产(8031.T)确保融资.不过此话说完几周后,英美资源集团即动用优先售股权将24.5%的AAS权益以54亿美元卖给三菱商事,这令Codelco及市场大感意外.但英美资源集团称这么作是为了帮投资人锁定更加估值.(完)