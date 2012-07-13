〔台湾货币市场〕央行调降委托金融业代收隔拆利率至两个月新低--交易员

路透台北7月13日电---两位银行业交易员周五表示,台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.506%降至0.504%.为央行两个多月以首次调降.

5月11日时央行委托金融业代收隔夜拆款利率为0.506%,至今一直维持不变.6月底时央行宣布重贴现率维持在1.875%不变,是连续四季度以来的利率维持不变.

中国和欧洲央行等三大央行上周四同步采行宽松政策,上日韩国央行也宣布降息,为逾三年以来首见.[ID:nSB1661716]