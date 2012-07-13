版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 13日 星期五 09:30 BJT

〔标题新闻〕富国银行同意支付1.75亿美元,和解对非裔和西裔客户收费较高的种族歧视调查案

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8IC7J1]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐