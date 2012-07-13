版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 09:23 BJT

韩国已公布经济指标--2012/7/13

经济指标 　 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值

(GMT时间)

--------------------------------------------------------------------------

国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9%-@-r +0.3%-@-r 7月25日 --

消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +2.2% +2.5% 7月31日 --

工业生产(m/m) 5月 +1.1%-@ +0.9%-r 7月30日 --

失业率 6月 3.2%-@ 3.2%-@ -- --

贸易收支(亿美元) 6月 顺差50-p 顺差23-r 8月 1日 --

注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看韩国经济数据相关资料,可点选ECONKR

--整理 龚芳

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐