《独家新闻》巴克莱前执行长Diamond聘请顶尖律师打Libor官司

路透伦敦/华盛顿7月12日电---熟知内情人士表示,在不断扩大的操纵指标利率丑闻中,准备应战的巴克莱前执行长Bob Diamond已经聘请顶尖白领辩护律师Andrew Levander担任代表.

过去一年来,有十几位遭调查的现任及前任大型银行从业者已聘请辩护律师,然而Levander所扮演的角色格外受到瞩目.

Levander是法律事务所Dechert LLP的合伙人,在美国辩护律师界赫赫有名.在商品经纪商明富环球(MF Global)倒闭案的调查中,Levander也是该公司舵手、前新泽西州长高承忠(Jon Corzine)的辩护律师.

当高承忠去年底多次在华府国会听证会中遭到拷问时,Levander就坐在高承忠旁边的位置.

聘请他担任辩护工作的人还有雷曼兄弟控股的外部董事、前美林执行长John Thain、对冲基金经理暨慈善家Ezra Merkin等等;Merkin之所以被告,是因涉及在马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)骗局中赔钱的事件.

一名Diamond的代表拒绝置评;巴克莱(BARC.L)发言人士拒绝置评;Dechert发言人士拒绝置评.

目前尚不清楚Diamond是在何时聘任Levander及委托Dechert.(完)