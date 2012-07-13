《独家新闻》巴克莱前执行长Diamond聘请顶尖律师打Libor官司

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透伦敦/华盛顿7月12日电---熟知内情人士表示,在不断扩大的操纵指标利率丑闻中,准备应战的巴克莱前执行长Bob Diamond已经聘请顶尖白领辩护律师Andrew Levander担任代表.
过去一年来,有十几位遭调查的现任及前任大型银行从业者已聘请辩护律师,然而Levander所扮演的角色格外受到瞩目.
Levander是法律事务所Dechert LLP的合伙人,在美国辩护律师界赫赫有名.在商品经纪商明富环球(MF Global)倒闭案的调查中,Levander也是该公司舵手、前新泽西州长高承忠(Jon Corzine)的辩护律师.
当高承忠去年底多次在华府国会听证会中遭到拷问时,Levander就坐在高承忠旁边的位置.
聘请他担任辩护工作的人还有雷曼兄弟控股的外部董事、前美林执行长John Thain、对冲基金经理暨慈善家Ezra Merkin等等;Merkin之所以被告,是因涉及在马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)骗局中赔钱的事件.
一名Diamond的代表拒绝置评;巴克莱(BARC.L)发言人士拒绝置评;Dechert发言人士拒绝置评.
目前尚不清楚Diamond是在何时聘任Levander及委托Dechert.(完)
--编译 张明钧;审校 张若琪
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