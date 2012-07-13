更正:〔电子产业〕LG显示器将支付3.8亿美元以和解面板价格操纵诉讼案

(更正:英文原文有误,内文标题和首段应为"LG显示器",非"LG电子")

路透旧金山7月12日电---周四一法院文件显示,韩国LG显示器(066570.KS)已同意支付3.8亿美元来解决一项液晶显示器(LCD)面板市场价格操纵的民事诉讼案.其支付的金额为10家实现类似和解的企业中最大一笔.

该集体诉讼指称,这是从1996年至2006年经过详细策划的操纵LCD价格行为,导致买家需花费更高价格购买电视、笔记本电脑和其他电子产品.几家公司也已对几宗单独的刑事指控认罪,并受到处罚.[ID:nSB1661934]

原告律师周三公布了包括LG、友达(2409.TW)及东芝在内的和解案.根据周四的法院文件,友达将支付1.7亿美元,东芝则将支付2,100万美元.

美国地方法院法官Susan Illston将必须批准该和解案.

友达代表Freda Lee表示,该和解案应该不会对公司当前或未来报告期的财务或业务造成实质影响.

东芝发言人士Deborah Chalmers则表示,公司"否认在LCD领域有任何不当作法,其进入和解是为了避免进一步的开支及冗长诉讼分散精力."

尚无法取得LG代表的回应.(完)