版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 10:23 BJT

《汇市简讯》中国二季度GDP符合预期,欧元/美元可能出现轧空

0206GMT

* 中国第二季国内生产总值(GDP)同比增幅符合预期,欧元/美元仅上升10个跳动点

* 市场原先传闻数据可能更差,因此对风险胃纳应有利

* 首道阻力位在5日移动均线切入位1.2242,稍早的低点1.2181是支撑位. (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐