〔台湾债市〕RP利率持稳未变,尽管央行委托代收隔拆利率调降

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北7月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳未变.尽管央行委托金融业代收同业隔拆利率两个多月来首次调降,但投信和寿险客户对利率有所坚持,而且场上资金多却不滥.交易商表示,RP利率暂时没有下调空间.
资金调度人士指出,RP利率升降由主要资金供应者--投信和寿险所主导,而且RP利率和央行委托代收隔拆利率差距较大,故此举对成交利率影响有限.今日盘初虽见部分投信赎回,但投信和寿险余钱又陆续流入RP市场,整体资金水位相当充裕.
"利率没变,最直接影响还是要看投信和寿险资金多寡,"一位证券商交易人士称.
展望下周,他们表示,周五有多笔公债券种还本领息,持有该券的交易商当日RP到期落单量大,加之尚有公债交割的紧缩因子,届时若出现资金缺口,调度难度恐提高,交易商对此戒慎以待;不过,因多已预作准备,RP利率应不至于有太大变动.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.75%间,同于上日.
两位银行业交易员周五表示,台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.506%降至0.504%.为央行两个多月以来首次调降.[ID:nST0527439]
交易商统计,下周市场紧缩因素为周五有100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币;但同日亦有566亿的公债还本付息将流入市场.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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