〔台湾债市〕RP利率持稳未变,尽管央行委托代收隔拆利率调降

路透台北7月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳未变.尽管央行委托金融业代收同业隔拆利率两个多月来首次调降,但投信和寿险客户对利率有所坚持,而且场上资金多却不滥.交易商表示,RP利率暂时没有下调空间.

资金调度人士指出,RP利率升降由主要资金供应者--投信和寿险所主导,而且RP利率和央行委托代收隔拆利率差距较大,故此举对成交利率影响有限.今日盘初虽见部分投信赎回,但投信和寿险余钱又陆续流入RP市场,整体资金水位相当充裕.

"利率没变,最直接影响还是要看投信和寿险资金多寡,"一位证券商交易人士称.

展望下周,他们表示,周五有多笔公债券种还本领息,持有该券的交易商当日RP到期落单量大,加之尚有公债交割的紧缩因子,届时若出现资金缺口,调度难度恐提高,交易商对此戒慎以待;不过,因多已预作准备,RP利率应不至于有太大变动.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.75%间,同于上日.

两位银行业交易员周五表示,台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.506%降至0.504%.为央行两个多月以来首次调降.[ID:nST0527439]

交易商统计,下周市场紧缩因素为周五有100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币;但同日亦有566亿的公债还本付息将流入市场.(完)