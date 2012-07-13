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亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 10:27 BJT

〔日本债市〕长天期债券价格小涨,10年券收益率再触九年低点

路透东京7月13日电---日本长天期政府公债价格周五早盘小涨,10年券收益率(殖利率)连续三天触及九年低点,尾随美债收益率走低,且因穆迪调降意大利信评后市场担心欧债危机. 中国4-6月经济较上年同期增长7.6%,创2009年1-3月季度以来最慢增速,该增幅符合市场预期.

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