〔台湾汇市〕台币/美元收于平盘附近,中国数据符合预期令汇价暂事休息

路透台北7月13日电---台币兑美元TWD=TP周五收于平盘附近,但微跌0.2分至30.015仍续创五周低位.今日中国公布第二季GDP数据符合市场预期,令台币等亚币持坚,市场缺乏交投方向,以量缩观望反应.

汇银人士指出,一早中国数据公布前,外资买汇态度积极,但在数据公布后,外资美元买盘有所缩手,出口商在30元以上也较为积极抛汇,令台币持于当前区间,波动幅度受限.

"出口商卖压还需要一段时间消化,台币看起来还是缓贬,接下来就要看外资的态度了."一本地大型银行交易人士说.

展望下周,交易人士认为台币偏弱格局不变,不过外资已在台股连卖数天,台股似已止稳,汇市观望气氛转浓,料在30元以上走势缓慢,或待更进一步的经济数据揭露及利空消息面发酵.交易员估下周交易区间约落在29.9-30.1间.

此外,在全球央行一片宽松声中,台湾央行今日也跟进调降委由大型银行代收的隔夜拆款利率,交易员认为此举或暗示台湾央行料允许台币进一步贬值,但外资和出口商的拉距仍是观察重点.

台湾股市.TWII周五收在平盘附近,微跌0.37%至7,104.27点;外资及陆资在台股大幅卖超49.6亿台币,连续第七日卖超,累计卖超352.32亿.[ID:nST0527139]

台币/美元前次收盘低位仍为今年6月4日收报30.050元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)今日反应也属平静,台币/美元换汇点均持于上日位置附近,波动不大.

与台币具比价效应的韩元/美元KRW=KFTC今日收盘也接近上日位置,报1,150.3,周四收报1,151.5.

中国二季度GDP同比增速7.6%,创逾三年来新低,但并没有市场原本担心的那么糟糕.今年上半年经济增速则为7.8%,亦高于政府年初设定的7.5%全年增长目标.[ID:nSB1665536]

台湾央行周五连续两度调降委托银行代收隔夜拆款利率至0.48%,大出市场意外.全球央行纷纷降息氛围中,此举引发市场对于台湾央行或跟进降息的揣测,不过分析人士认为,若要由此断言9月央行即会降息因应情势,恐怕还是太早.[ID:nST0527621]

在国际主要货币方面,欧元兑美元周五在两年低位附近徘徊,因穆迪调降意大利债信评级,同时澳元上扬,因中国第二季经济增长数据符合预期.[ID:nSB1665906]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.145/-0.115

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