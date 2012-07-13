〔全球金融〕美国财长盖特纳在2008年曾要求英国改良LIBOR--报导

路透华盛顿7月12日电---据华盛顿邮报周四报导,美国财政部长盖特纳在2008年担任纽约联邦储备银行总裁时,曾要求英国监管当局改革全球指标利率--伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的计算方式.

该报引述其所取得的电子邮件指出,盖特纳对英国央行总裁提出六项建议,其中包括取消可能鼓励银行操纵该利率的诱因,且建立"可靠的申报程序."

纽约联邦储备银行对此未予置评.

盖特纳及美国监管当局对外说明他们对此事了解程度的压力升高.

美国民主党参议员周四要求司法部长霍尔德(Eric Holder)及金融监管当局,加速调查全球银行有无操控指标利率.

巴克莱银行(BARC.L)为迄今惟一一家承认有过失的银行,但目前有超过十家银行正被调查中.该行支付了4.53亿美元罚款,与英美监管部门达成和解.(完)