〔台湾债市〕101/5殖利率连七日收低在历史低位附近,因央行积极引导短率向下

路透台北7月13日电---台湾央行周五意外连两度调降委托银行隔夜拆款利率,激励台湾公债殖利率全面收在日低.其中10年期公债101/5殖利率连续第七日收低,并已逼近1.132%的历史收盘低位.

市场人士表示,昨天韩国意外降息一码后,市场对台湾央行降息的预期升温,加以央行今天盘中二度调降隔拆利率,更加提高央行降息的可能性,带动短券殖利率出现补跌行情.

若以跌幅来看,周五二年期公债101/3殖利率下跌幅度11%为最深,而五年期公债101/6殖利率跌幅也逾7%,并创下2010年10月中以来新低位.

"下周行情要看央行动作是否持续而定,"大型银行资深交易员称.

10年期指标的历史低位公债殖利率出现在2010年9月1日,当时收在1.132%.五年期指标公债殖利率低位出现在2010年10月14日,当时收在0.8450%.

前述交易员表示,央行今天动作相当罕见,一个早上连两度调降隔拆利率."央行若开启降息循环,短率支撑将会下修,将激励短券殖利率补跌行情."

外银交易员说,各期券来看,"10年期公债殖利率距离历史低位仅有一小步之遥."

他指出,由于10年期公债101/5殖利率已近历史低位的1.132%,所以市场仍担忧殖利率反弹的风险,并将资金转进更短期公债上.他们表示,以五年期公债为例,殖利率在0.91-0.94%盘整了两个月.

台湾央行周五连续两度调降委托银行代收隔夜拆款利率至0.48%,大出市场意外.全球央行纷纷降息氛围中,此举引发市场对于台湾央行或跟进降息的揣测,债市殖利率明显向下.不过分析人士认为,若要由此断言9月央行即会降息因应情势,恐怕还是太早.

三位交易员稍早表示,台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率今日连续两度调降,上午由0.506%降至0.504%,午间再进一步调降至0.48%,为今年4月20日以来低位.根据路透资料,央行上次调降该利率是在2009年10月2日.[ID:CT0527621]

韩国央行周四意外降息,为逾三年来首次;决定放宽政策的央行逐渐增多,因全球经济问题仍然存在.[ID:nST1662252]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO -6.75 0.8550 *0.8550-0.9055 113.5

10 101/5 A01105=TWO -3.94 1.1360 *1.1350-1.1685 229.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

至于下周展望,五年期公债101/6将于下周二(17日)公开标售,也是影响台债下周走势的重要关键.

证券交易员表示,101/6空单量仍持续在高档,昨天空单量越垫越高到136亿台币,已超过发行量300亿台币的三分之一,预估这波轧空行情可能会延烧到下周五(20日)101/6发行日之前.此期公债发行前交易的空单最后回补日在下周四(19日).

他进一步指出,预估这波轧空行情将促使台债殖利率低点出现在下星期的上半周.

至于美国指标10年期公债再次向历史低位靠拢,交易员认为,目前市场关注近期台湾央行的货币政策,但美债指标10年期公债落在历史低档附近,对台债多头也是有加分作用.

美国公债价格周四上涨,因欧债危机及其对全球经济影响的忧虑引发了避险买盘,带动指标公债收益率降至纪录低位附近.指标10年期公债US10YT=RR价格升11/32,收益率从周三尾盘的1.52%降至1.48%.该年期公债收益率距6月初触及的1.44%不远.根据路透收集的数据,1.44%是1800年代初期以来最低水准.[ID:nST1664320]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.7300

20 101/2 A01102=TWO 1.6090

10 101/5 A01105=TWO 1.1360

5 101/1 A01101=TWO 0.8700

2 101/3 A01103=TWO 0.7100 (完)