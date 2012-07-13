〔台湾央行〕共发行2,770亿台币存单,发行余额减少259.8亿

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透台北7月13日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,770亿台币存单,相较存单到期金额3,029.8亿,存单发行余额减少259.8亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,614.0
91天期 0.93 136.0
182天期 1.05 20.0
央行上日共发行861.8亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,670.7亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周四当日超额准备为205亿台币;累计超额准备为负1,366亿台币,加计前期1%的超额准备为负765亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。