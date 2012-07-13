版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 13日 星期五 13:46 BJT

〔台湾股市〕跌26.66点触及一个月最低收位,受宏基等电子出口股打压

路透台北7月13日电---台湾股市周五收低0.37%,至一个月收盘低位,受宏基(2353.TW)等电子出口股跌势打压,因对欧债危机的疑虑加剧. 中国第二季经济创逾三年来最慢增速,更添市场压力. 加权股价指数.TWII收低26.66点至7,104.27点,为6月中以来最低,且为过去七个交易日来第六度收低.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐