〔台湾货币市场〕央行今日两度调降代收隔拆利率至逾两个月低位--交易员

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透台北7月13日电---三位大型银行交易员周五表示,台湾央行今日两度调降委托银行代收隔拆利率,继上午降至0.504%后,午间再度调降该利率至0.48%.这是逾两个多月以来的委托代收利率低位.
根据路透资料,4月20日台湾央行委托大型银行的代收隔拆利率在0.48%,前一日在0.477%.
台湾央行上午才调降委托银行的隔拆利率,由0.506%调降至0.504%.
中国和欧洲央行等三大央行上周四同步采行宽松政策,上日韩国央行也宣布降息,为逾三年以来首见.[ID:nSB1661716]
--记者 高洁如/李盈蒨; 审校 张喜良
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路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。