〔台湾货币市场〕央行今日两度调降代收隔拆利率至逾两个月低位--交易员

路透台北7月13日电---三位大型银行交易员周五表示,台湾央行今日两度调降委托银行代收隔拆利率,继上午降至0.504%后,午间再度调降该利率至0.48%.这是逾两个多月以来的委托代收利率低位.

根据路透资料,4月20日台湾央行委托大型银行的代收隔拆利率在0.48%,前一日在0.477%.

台湾央行上午才调降委托银行的隔拆利率,由0.506%调降至0.504%.

中国和欧洲央行等三大央行上周四同步采行宽松政策,上日韩国央行也宣布降息,为逾三年以来首见.[ID:nSB1661716]