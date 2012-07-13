〔台湾货币市场〕央行日内连两降委托银行代收隔拆利率,债市激情演出(更新版)

(新增市场反应和分析师评论)

* 央行日内两降代收隔拆利率

* 降息猜想升温,债市殖利率明显向下

* 此刻断言央行第三季降息仍嫌太早

路透台北7月13日电---台湾央行周五连续两度调降委托银行代收隔夜拆款利率至0.48%,大出市场意外.全球央行纷纷降息氛围中,此举引发市场对于台湾央行或跟进降息的揣测,债市殖利率明显向下.不过分析人士认为,若要由此断言9月央行即会降息因应情势,恐怕还是太早.

三位交易员稍早表示,台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率今日连续两度调降,上午由0.506%降至0.504%,午间再进一步调降至0.48%,为今年4月20日以来低位.根据路透资料,央行上次调降该利率是在2009年10月2日.

一位不愿具名的外商银行分析师说,"全球央行一系列的降息,...(台湾)央行的动作是向外界表示已注意到这个情势了.这表示央行希望市场的资金借贷成本可以向下."

指标五年期公债101/6期A01106=TWO殖利率收跌至0.8550%的新低,下跌6.75基点;10年期公债101/5期A01105=TWO殖利率则是下跌3.94基点至1.1360%.

6月底时台湾央行宣布重贴现率维持在1.875%不变,是连续四季度以来的利率维持不变.(台湾利率预测TWINT1)

为提振经济,中国和欧洲央行等三大央行上周四同步采行降息等宽松政策,上日韩国央行也宣布降息,为逾三年以来首见.[ID:nSB1661716](完)