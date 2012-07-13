〔台湾货币市场〕央行日内连两降委托银行代收隔拆利率,债市激情演出(更新版)

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
(新增市场反应和分析师评论)
* 央行日内两降代收隔拆利率
* 降息猜想升温,债市殖利率明显向下
* 此刻断言央行第三季降息仍嫌太早
路透台北7月13日电---台湾央行周五连续两度调降委托银行代收隔夜拆款利率至0.48%,大出市场意外.全球央行纷纷降息氛围中,此举引发市场对于台湾央行或跟进降息的揣测,债市殖利率明显向下.不过分析人士认为,若要由此断言9月央行即会降息因应情势,恐怕还是太早.
三位交易员稍早表示,台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率今日连续两度调降,上午由0.506%降至0.504%,午间再进一步调降至0.48%,为今年4月20日以来低位.根据路透资料,央行上次调降该利率是在2009年10月2日.
一位不愿具名的外商银行分析师说,"全球央行一系列的降息,...(台湾)央行的动作是向外界表示已注意到这个情势了.这表示央行希望市场的资金借贷成本可以向下."
指标五年期公债101/6期A01106=TWO殖利率收跌至0.8550%的新低,下跌6.75基点;10年期公债101/5期A01105=TWO殖利率则是下跌3.94基点至1.1360%.
6月底时台湾央行宣布重贴现率维持在1.875%不变,是连续四季度以来的利率维持不变.(台湾利率预测TWINT1)
为提振经济,中国和欧洲央行等三大央行上周四同步采行降息等宽松政策,上日韩国央行也宣布降息,为逾三年以来首见.[ID:nSB1661716](完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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