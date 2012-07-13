〔韩国社会〕金融业计画月底进行12年来首次行业罢工

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔7月13日电---韩国7万多名金融业从业人员周五投票决定,本月稍晚将进行12年来首次的行业罢工,令外界担心亚洲第四大经济体可能再现重大劳资纠纷.
也有迹象显示,随着经济前景趋于黯淡,许多韩国家庭疲于偿付沉重的债务,其他工会也正使用更为激进的手法.
韩国的金属从业人员工会(Metal Workers Union)周五举行了部分联合罢工,该工会也包括4.5万名现代汽车(005380.KS)员工.而计程车司机和卡车运输业者等运输业劳工上个月也曾罢工.
随着今年总统大选接近,李明博总统任期将满,一度势力强大、但在李明博2008年就任总统后即较为沉寂的该国工会,正要求更好的工作条件.
"在现任总统李明博的任内,劳工组织遭到压抑,...现在他们正提高声音."韩国劳动学院(Korea Labor Institute)研究员Lee Sung-hee称.
韩国金融工会(Korean Financial Industry Union)有逾9.3万名韩国金融业会员,金融业2010年占全国国内生产总值(GDP)的6.6%.该工会表示,预料罢工参与率将很高,此前约91%投票会员通过7月30日举行全面罢工.
友利银行的工会负责人说,是次罢工不太可能造成银行运作完全停摆,但交易可能受到耽搁.
该工会希望政府停止友利金融控股053000.KS和KDB金融集团的民营化,并扬言如果诉求未得到满足,将于下个月进一步罢工.(完)
--编译 张若琪; 审校 高琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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