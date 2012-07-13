〔韩国社会〕金融业计画月底进行12年来首次行业罢工

路透首尔7月13日电---韩国7万多名金融业从业人员周五投票决定,本月稍晚将进行12年来首次的行业罢工,令外界担心亚洲第四大经济体可能再现重大劳资纠纷.

也有迹象显示,随着经济前景趋于黯淡,许多韩国家庭疲于偿付沉重的债务,其他工会也正使用更为激进的手法.

韩国的金属从业人员工会(Metal Workers Union)周五举行了部分联合罢工,该工会也包括4.5万名现代汽车(005380.KS)员工.而计程车司机和卡车运输业者等运输业劳工上个月也曾罢工.

随着今年总统大选接近,李明博总统任期将满,一度势力强大、但在李明博2008年就任总统后即较为沉寂的该国工会,正要求更好的工作条件.

"在现任总统李明博的任内,劳工组织遭到压抑,...现在他们正提高声音."韩国劳动学院(Korea Labor Institute)研究员Lee Sung-hee称.

韩国金融工会(Korean Financial Industry Union)有逾9.3万名韩国金融业会员,金融业2010年占全国国内生产总值(GDP)的6.6%.该工会表示,预料罢工参与率将很高,此前约91%投票会员通过7月30日举行全面罢工.

友利银行的工会负责人说,是次罢工不太可能造成银行运作完全停摆,但交易可能受到耽搁.

该工会希望政府停止友利金融控股053000.KS和KDB金融集团的民营化,并扬言如果诉求未得到满足,将于下个月进一步罢工.(完)