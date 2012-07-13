《美国个股分析》摩根大通巨亏交易的余波可能才刚开始荡漾

路透纽约7月12日电---等摩根大通(JPM.N)周五发布财报时,其执行长迪蒙将竭力忘掉"伦敦鲸"巨亏交易.他会告诉华尔街,摩根大通控制住了不良交易带来的亏损,且找出了关键的风险管理漏洞.

但这不能说明,摩根大通就已经摆脱尴尬局面.

前雇员和外部专家表示,该银行也许在掩饰更深层的管理问题.在负责那些不良交易的部门,曾经亮起过包括风险经理流动频繁在内的多重警讯,只是摩根大通高管并未加以注意.

"大家会觉得,有些问题在内部可能已经升级."Capital Market Risk Advisors的董事总经理Leslie Rahl说,"如果摩根大通周五不就公司治理作出更多披露,他们仍需回答一些问题."

摩根大通拒绝就交易损失的调查情况,或责任承担问题发表评论.

据消息人士称,围绕首席投资办公室(CIO)就公司债资产组合作出的失败衍生品押注,迪蒙及其团队周五打算披露更多内容.摩根大通将在发布第二季财报的同时披露这些内容,迪蒙此前称财报整体上将显示"稳健获利".摩根大通交易亏损金额可能达40-60亿美元.[ID:nSB1639990]