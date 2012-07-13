《美国个股分析》摩根大通巨亏交易的余波可能才刚开始荡漾

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透纽约7月12日电---等摩根大通(JPM.N)周五发布财报时,其执行长迪蒙将竭力忘掉"伦敦鲸"巨亏交易.他会告诉华尔街,摩根大通控制住了不良交易带来的亏损,且找出了关键的风险管理漏洞.
但这不能说明,摩根大通就已经摆脱尴尬局面.
前雇员和外部专家表示,该银行也许在掩饰更深层的管理问题.在负责那些不良交易的部门,曾经亮起过包括风险经理流动频繁在内的多重警讯,只是摩根大通高管并未加以注意.
"大家会觉得,有些问题在内部可能已经升级."Capital Market Risk Advisors的董事总经理Leslie Rahl说,"如果摩根大通周五不就公司治理作出更多披露,他们仍需回答一些问题."
摩根大通拒绝就交易损失的调查情况,或责任承担问题发表评论.
据消息人士称,围绕首席投资办公室(CIO)就公司债资产组合作出的失败衍生品押注,迪蒙及其团队周五打算披露更多内容.摩根大通将在发布第二季财报的同时披露这些内容,迪蒙此前称财报整体上将显示"稳健获利".摩根大通交易亏损金额可能达40-60亿美元.[ID:nSB1639990]
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。