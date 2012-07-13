〔台湾货币市场〕短率下滑,因央行意外两度调降代收隔拆利率

* 央行两度调降委托银行代收隔拆利率至0.48%

* 短票利率略见下滑惟幅度有限

* 观察央行收受存单态度

记者 李盈蒨

路透台北7月13日电---台湾银行间短率周五下滑,央行两度调降委托银行代收隔拆利率至0.48%,引发市场震荡,由于此举大出意料之外令交易商早盘态度观望,午后本地银行资金大幅流出,带动成交利率向低档靠拢.

央行午间两度调降委托银行代收隔拆利率至0.48%,为逾两个多月以来的委托代收利率的低位,同时也是33个月以来首见调降.不过分析人士认为,若要由此断言9月央行即会降息因应情势,恐怕还是太早.[ID:nST0527621]

资金调度人士指出,继上日韩国央行无预警降息后,今日央行调降代收隔拆利率展现其宽松资金企图,宣示意味极为浓厚,此外,隔夜拆款利率低位落在0.365%.另外,今日即有多家交易商反应央行减少收受存单金额.

"感受到央行越变越小气,连30天存单都少收."一公股银行交易人士称.

展望下周,大型金控交易人士表示,存单到期量多,而且在央行于公开市场操作刻意放松下,预估银行间累积高额准备有望一举由负转正,惟拆款利率下降幅度仍需持续观察,先看央行收受存单态度;若减收动作持续,将使银行间由原本的资金分配不均,一面倒向宽松.

本地时间16:15隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.491%,上日报0.509%;区间则落在0.365%-0.700%,上日报0.388-0.70%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.504-0.75%,上日报0.506-0.75%.

**短票利率低档略下滑**

短票方面,票券商表示,适逢周五发票量略高,但在银行间银弹充足之下,买票意愿相当踊跃,成交低档利率区间略见下滑.不过,他们表示,由于短票承作天期较长,多以30天期短票为主要标的,对于央行隔拆代收利率调降反应较迟钝,后续下滑幅度料有限.

今日银行间30天内短票主要成交利率落在0.84-0.86%,上日报0.85-0.87%;与大型公股银行成交少,利率同上日维持在0.87%的区间高档.

央行今日存单到期3,029.8亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共1兆1,285.2亿台币,依序为周一4,454亿、周二257.00亿、周三3,020.2亿、周四739亿及周五2815亿.下周五(20日)并有300亿台币国库券到期的宽松因素.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周四当日超额准备为205亿台币;累计超额准备为负1,366亿台币,加计前期1%的超额准备为负765亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持稳未变.尽管央行委托金融业代收同业隔拆利率两个多月来首次调降,但投信和寿险客户对利率有所坚持,而且场上资金多却不滥.交易商表示,RP利率暂时没有下调空间.

资金调度人士指出,RP利率升降由主要资金供应者--投信和寿险所主导,而且RP利率和央行委托代收隔拆利率差距较大,故此举对成交利率影响有限.今日盘初虽见部分投信赎回,但投信和寿险余钱又陆续流入RP市场,整体资金水位相当充裕.

"利率没变,最直接影响还是要看投信和寿险资金多寡,"一位证券商交易人士称.

展望下周,他们表示,周五有多笔公债券种还本领息,持有该券的交易商当日RP到期落单量大,加之尚有公债交割的紧缩因子,届时若出现资金缺口,调度难度恐提高,交易商对此戒慎以待;不过,因多已预作准备,RP利率应不至于有太大变动.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.75%间,同于上日.

交易商统计,下周市场紧缩因素为周五有100/6期五年期公债发行,金额为300亿台币;但同日亦有566亿的公债还本付息将流入市场.(完)