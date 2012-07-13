〔台湾货币市场〕台湾银行间隔夜拆款加权平均利率收至三个月低位

路透台北7月13日电---台湾银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周五收报0.480%,创三个月以来低位,较上日下滑2.9个基点,因央行出乎意料两度调降隔夜代收利率.

交易员表示,台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率今日连续两度调降,由0.506%降至0.504%,午间再由.504%调降至0.48%.根据路透资料,央行上次调降该利率是在2009年10月2日.[ID:nST0527611]

前次低点出现在今年4月12日收报0.458%.

拆款加权平均利率周四收报0.509%;今日区间则落在0.365%-0.700%,上日报0.388-0.70%.(完)