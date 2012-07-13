〔台湾货币市场〕台湾银行间隔夜拆款加权平均利率收至三个月低位

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透台北7月13日电---台湾银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周五收报0.480%,创三个月以来低位,较上日下滑2.9个基点,因央行出乎意料两度调降隔夜代收利率.
交易员表示,台湾央行委托金融业代收同业隔拆利率今日连续两度调降,由0.506%降至0.504%,午间再由.504%调降至0.48%.根据路透资料,央行上次调降该利率是在2009年10月2日.[ID:nST0527611]
前次低点出现在今年4月12日收报0.458%.
拆款加权平均利率周四收报0.509%;今日区间则落在0.365%-0.700%,上日报0.388-0.70%.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
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路透法兰克福3月1日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国杂志Manager Magazin表示，大众汽车准备考虑进行新的卡车业务合作，比如在与中国重汽的合作之外与中国一汽展开合作，借以在中国扩张。
路透新加坡3月1日 - 由于低硫柴油供应增加，含硫10ppm柴油较新加坡报价的现货价差周三降至每桶升水0.1美元，为路透2011年开始追踪此数据以来最低。