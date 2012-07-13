《综述》台湾央行33个月来首次调降代收隔拆利率,但冀望降息恐为时过早

日本个股：东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
* 央行33个月来首次调降代收隔拆利率
* 降息预期升温,债市殖利率明显向下
* 央行或选择先弃守台币汇率,降息还要等等看
记者 高洁如
路透台北7月13日电---在全球央行纷纷降息应对疲弱经济之时,台湾央行33个月来首次调降委托银行代收隔夜拆款利率的行为,亦引发市场关于其或跟随降息的揣测.不过分析人士认为,衡诸眼前全球经济情势虽糟,但台湾的经济仍非深度衰退,央行若要祭出紧急降息备战,恐怕还是杀鸡用牛刀.
据三位交易员周五透露,央行今日连续两度调降委托银行代收隔夜拆款利率至0.48%的逾两个月来低位,大出市场意外,并令主要公债殖利率跌至历史低位附近.[ID:nST0527621]
"上次紧急降息是经济由高点崩盘变深度衰退,目前台湾的经济不至于那么差,"星展银行分析师马铁英表示,央行调降银行代收隔拆利率,只是将先前因通膨率高升隐忧而调高的升幅收回一些,要降息还不是时候.
汇丰银行(香港)亚太地区利率策略师陈品儒表示,韩国央行意外降息、菲律宾央行也调降了短期特别存款帐户(SDA)窗口利率,[ID:nSB1665462]因此台湾央行将引导银行间隔夜拆款利率回头向下,也不令人意外.
一位不愿具名的外商银行分析师说,"全球央行一系列的降息,...(台湾)央行的动作是向外界表示已注意到这个情势了.这表示央行希望市场的资金借贷成本可以向下."他也不认为央行9月即会降息因应.
台湾央行委托银行代收隔夜资金利率继5月11日升至0.506%后,两个多月以来始终不变.跟据路透资料,此次是央行33个月来首次将该利率调降,上一次是在2009年10月2日.
受此提振,指标五年期公债101/6期A01106=TWO殖利率周五收报0.8550%,下跌6.75基点;10年期公债101/5期A01105=TWO跌3.94基点,报1.1360%,交易员预期近日将直接挑战10年券历史收盘低位的0.132%.
为提振经济,中国和欧洲央行等三大央行上周四同步采行降息等宽松政策,上日韩国央行也宣布降息,为逾三年以来首见.[ID:nSB1661716]而台湾央行此前于6月底的理监事会议宣布重贴现率维持在1.875%不变,是连续四季度的维持利率不变.(金融机构对台湾央行的利率最新预估请见TWINT1)
**通膨走高限缩降息空间**
台湾央行上次降息循环启动于2008年9月间,当时因雷曼风暴扩大令全球需求急冻,出口深度衰退,让台湾央行不得不召开临时理监事会紧急降息.(台湾央行利率一览请见[ID:nST0466624])
花旗集团首席经济学家郑贞茂称,"最近我们的产业分析师都在下修下半年的出货预估.今年经济不要说保'3'(3%增长)了,现在能不能保'2'还是问题!"
尽管台湾经济前景乌云密布,但还不到衰退的地步,因此市场分析师预期央行紧急降息、甚或在9月例行会议降息的可能性还是很低.
"台湾央行最适合降息的时点其实是第二季,...已经过去了,"花旗的郑贞茂认为,台湾央行至少今年都会维持利率不变,下次调整利率还是以上调的机会比下调大一些.
"货币政策其实是一条软绳子,经济过热时用它来拉回很有效.但经济疲弱要用它去推,效果很有限."马铁英说.
凯基投顾分析师蔡耀德则认为,若比较台、韩两地,以基础利率来说,韩国降息后的3%仍然高于台湾重贴现率--1.875%甚多.除此之外,台湾第三季CPI还有走高疑虑,而且下半年的经济比上半年还可以温和成长.
台湾官方5月间下修2012年经济成长率预估至仅有3.03%,是连续第六次的下修.全年出口料仅成长2.69%,进口年增率也仅有3.18%.而今年通膨率则是估1.84%,去年则为1.42%.[ID:nST0521303]
**汇率或先趋贬**
既然央行的双率中,利率调降的空间不大,分析师认为,那么"汇率"这个工具即会成为央行短期内提振出口的利器.
星展银行的马铁英认为,若由国际收支的观点来看,台湾的经常帐较韩国表现一向平稳,这有几个原因,例如台湾的进口比出口更弱,服务业收支由负转正,以及若全球金融市场动荡之时,本地资金多认为台币是更为安全的停泊之处.
她表示,未来经济前景展望情绪预料将偏向悲观,"台币若太强,会更不利经济成长."
德意志银行6月报告中即指出,台湾出口表现较预期疲软,未来即便是全球景气向好,也会限制台币/美元的升值空间.
台币兑美元TWD=TP周四受韩国意外降息收贬至逾五周低位,周五续收贬0.2分报30.015.(完)
--审校 张喜良
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