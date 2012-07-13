《综述》台湾央行33个月来首次调降代收隔拆利率,但冀望降息恐为时过早

* 央行33个月来首次调降代收隔拆利率

* 降息预期升温,债市殖利率明显向下

* 央行或选择先弃守台币汇率,降息还要等等看

记者 高洁如

路透台北7月13日电---在全球央行纷纷降息应对疲弱经济之时,台湾央行33个月来首次调降委托银行代收隔夜拆款利率的行为,亦引发市场关于其或跟随降息的揣测.不过分析人士认为,衡诸眼前全球经济情势虽糟,但台湾的经济仍非深度衰退,央行若要祭出紧急降息备战,恐怕还是杀鸡用牛刀.

据三位交易员周五透露,央行今日连续两度调降委托银行代收隔夜拆款利率至0.48%的逾两个月来低位,大出市场意外,并令主要公债殖利率跌至历史低位附近.[ID:nST0527621]

"上次紧急降息是经济由高点崩盘变深度衰退,目前台湾的经济不至于那么差,"星展银行分析师马铁英表示,央行调降银行代收隔拆利率,只是将先前因通膨率高升隐忧而调高的升幅收回一些,要降息还不是时候.

汇丰银行(香港)亚太地区利率策略师陈品儒表示,韩国央行意外降息、菲律宾央行也调降了短期特别存款帐户(SDA)窗口利率,[ID:nSB1665462]因此台湾央行将引导银行间隔夜拆款利率回头向下,也不令人意外.

一位不愿具名的外商银行分析师说,"全球央行一系列的降息,...(台湾)央行的动作是向外界表示已注意到这个情势了.这表示央行希望市场的资金借贷成本可以向下."他也不认为央行9月即会降息因应.

台湾央行委托银行代收隔夜资金利率继5月11日升至0.506%后,两个多月以来始终不变.跟据路透资料,此次是央行33个月来首次将该利率调降,上一次是在2009年10月2日.

受此提振,指标五年期公债101/6期A01106=TWO殖利率周五收报0.8550%,下跌6.75基点;10年期公债101/5期A01105=TWO跌3.94基点,报1.1360%,交易员预期近日将直接挑战10年券历史收盘低位的0.132%.

为提振经济,中国和欧洲央行等三大央行上周四同步采行降息等宽松政策,上日韩国央行也宣布降息,为逾三年以来首见.[ID:nSB1661716]而台湾央行此前于6月底的理监事会议宣布重贴现率维持在1.875%不变,是连续四季度的维持利率不变.(金融机构对台湾央行的利率最新预估请见TWINT1)

**通膨走高限缩降息空间**

台湾央行上次降息循环启动于2008年9月间,当时因雷曼风暴扩大令全球需求急冻,出口深度衰退,让台湾央行不得不召开临时理监事会紧急降息.(台湾央行利率一览请见[ID:nST0466624])

花旗集团首席经济学家郑贞茂称,"最近我们的产业分析师都在下修下半年的出货预估.今年经济不要说保'3'(3%增长)了,现在能不能保'2'还是问题!"

尽管台湾经济前景乌云密布,但还不到衰退的地步,因此市场分析师预期央行紧急降息、甚或在9月例行会议降息的可能性还是很低.

"台湾央行最适合降息的时点其实是第二季,...已经过去了,"花旗的郑贞茂认为,台湾央行至少今年都会维持利率不变,下次调整利率还是以上调的机会比下调大一些.

"货币政策其实是一条软绳子,经济过热时用它来拉回很有效.但经济疲弱要用它去推,效果很有限."马铁英说.

凯基投顾分析师蔡耀德则认为,若比较台、韩两地,以基础利率来说,韩国降息后的3%仍然高于台湾重贴现率--1.875%甚多.除此之外,台湾第三季CPI还有走高疑虑,而且下半年的经济比上半年还可以温和成长.

台湾官方5月间下修2012年经济成长率预估至仅有3.03%,是连续第六次的下修.全年出口料仅成长2.69%,进口年增率也仅有3.18%.而今年通膨率则是估1.84%,去年则为1.42%.[ID:nST0521303]

**汇率或先趋贬**

既然央行的双率中,利率调降的空间不大,分析师认为,那么"汇率"这个工具即会成为央行短期内提振出口的利器.

星展银行的马铁英认为,若由国际收支的观点来看,台湾的经常帐较韩国表现一向平稳,这有几个原因,例如台湾的进口比出口更弱,服务业收支由负转正,以及若全球金融市场动荡之时,本地资金多认为台币是更为安全的停泊之处.

她表示,未来经济前景展望情绪预料将偏向悲观,"台币若太强,会更不利经济成长."

德意志银行6月报告中即指出,台湾出口表现较预期疲软,未来即便是全球景气向好,也会限制台币/美元的升值空间.

台币兑美元TWD=TP周四受韩国意外降息收贬至逾五周低位,周五续收贬0.2分报30.015.(完)