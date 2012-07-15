〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,因海岬型船运活动不振

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透7月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,因海岬型船运输活动不振拖累运价.
波罗的海乾散货运价指数下跌11点或0.98%,至1,110点.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下降2.37%,至1,320点.海岬型船运价本周挫跌约24%.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
"有更多船只投入运作,且市场气氛改变,买方再次控制市场,将运价推至每吨6,000美元区间,"经纪商Braemar Seascope在一份报告中称.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升1.26%,至1,202点.巴拿马型船日均获利升118美元至9,584美元.
波罗的海乾散货运价指数今年迄今累计下降约36%.(完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.