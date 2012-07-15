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亚洲 | 2012年 7月 15日 星期日 10:19 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,因海岬型船运活动不振

路透7月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,因海岬型船运输活动不振拖累运价.

波罗的海乾散货运价指数下跌11点或0.98%,至1,110点.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下降2.37%,至1,320点.海岬型船运价本周挫跌约24%.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

"有更多船只投入运作,且市场气氛改变,买方再次控制市场,将运价推至每吨6,000美元区间,"经纪商Braemar Seascope在一份报告中称.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升1.26%,至1,202点.巴拿马型船日均获利升118美元至9,584美元.

波罗的海乾散货运价指数今年迄今累计下降约36%.(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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