〔货币市场〕美联储不太可能跟进欧洲央行调降存款利率的脚步--瑞银

澳新汇市：澳元艰难持于近三个月高位，新西兰元持稳
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透纽约/伦敦7月13日电---根据瑞银策略师Chris Ahrens表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)不太可能跟进欧洲央行的举措,将存款利率降至零,部分因为担心会干扰货币市场.
欧洲央行上周将指标再融资利率降至0.75%,隔夜存款利率则降至零.
美国货币市场基金经理本周稍早松了一口气,因美联储的6月会议记录显示,美联储未考虑调降银行超额准备金利率.
许多基金经理认为,降息会阻扰融资市场,尤其是货币市场融资.
"我们认同经济分析师的看法,美联储不太可能调降超额准备金利率,"Ahrens说."美联储在2011年9月详细讨论了这个选项,但不愿意采用.而在2012年6月会议上并没有提到这选项,最近的官员演说中也没有提到这议题."
此外,本周欧洲央行实施零存款利率将货币市场带到未知的领域,迫使许多人接受负回报,但在刺激银行放款方面,几乎没什么作用.
欧元区核心国家的国库券和附买回利率均低于零,甚至西班牙和意大利的利率都在降低,尽管欧元区债务危机显然并未朝解决之日更迈进一步.欧元银行间拆放款利率(Euribor)呈自由落体下滑.
根据Tradeweb的报价,德国、法国、荷兰和比利时一个月期国库券的收益率为接近零或低于零西班牙收益率ES1208245=TWEB则由欧洲央行会议前的1.5%降至0.90%.
附买回市场的有担保放款利率同样崩跌.核心国家附买回利率多呈负数,而西班牙和意大利利率均下滑,意大利降幅更明显,该国周五标债出现良好需求,尽管稍早遭降评.
"意大利似乎成为追求收益风潮的主要受益者,"ICAP经济分析师Don Smith说.(完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
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路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透首尔2月17日 - 韩元 周五早盘小幅下跌，在三星集团领导人李在镕因牵涉总统朴槿惠贪腐丑闻被逮捕后，市场变得更为紧张。 0211 GMT，韩元兑美元 报1,144.6韩元，较周四收盘价1,141.5下跌0.3%。 Hana Futures的汇市分析师Kim Doo-un说，李在镕被逮捕打击整体市场人气，因部分投资者认为，随着调查的展开，韩国其他大型企业集团可能会受到影响。 “目前对韩元来说，重要的是市场参与者是将李在镕被捕看做其他大型企业危机的开始，抑或仅仅是这场政治丑闻的一部分，”Kim表示。 李在镕被捕后韩国股市也走软，三星集团股价下滑，外资卖超韩股。 韩国综合股价指数 跌0.2%至2,078.59点。 三星电子 一度下挫1.8%，三星物产 挫跌近4%。 三星电子副会长李在镕之妹李富真(Lee Boo-jin)经营下的新罗酒店 开盘后 随即上涨8.2%，创2015
路透纽约2月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资者上周增加对美国股票基金的投资，帮助市场延续了美国总统大选以来的涨势。