〔货币市场〕美联储不太可能跟进欧洲央行调降存款利率的脚步--瑞银

路透纽约/伦敦7月13日电---根据瑞银策略师Chris Ahrens表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)不太可能跟进欧洲央行的举措,将存款利率降至零,部分因为担心会干扰货币市场.

欧洲央行上周将指标再融资利率降至0.75%,隔夜存款利率则降至零.

美国货币市场基金经理本周稍早松了一口气,因美联储的6月会议记录显示,美联储未考虑调降银行超额准备金利率.

许多基金经理认为,降息会阻扰融资市场,尤其是货币市场融资.

"我们认同经济分析师的看法,美联储不太可能调降超额准备金利率,"Ahrens说."美联储在2011年9月详细讨论了这个选项,但不愿意采用.而在2012年6月会议上并没有提到这选项,最近的官员演说中也没有提到这议题."

此外,本周欧洲央行实施零存款利率将货币市场带到未知的领域,迫使许多人接受负回报,但在刺激银行放款方面,几乎没什么作用.

欧元区核心国家的国库券和附买回利率均低于零,甚至西班牙和意大利的利率都在降低,尽管欧元区债务危机显然并未朝解决之日更迈进一步.欧元银行间拆放款利率(Euribor)呈自由落体下滑.

根据Tradeweb的报价,德国、法国、荷兰和比利时一个月期国库券的收益率为接近零或低于零西班牙收益率ES1208245=TWEB则由欧洲央行会议前的1.5%降至0.90%.

附买回市场的有担保放款利率同样崩跌.核心国家附买回利率多呈负数,而西班牙和意大利利率均下滑,意大利降幅更明显,该国周五标债出现良好需求,尽管稍早遭降评.

"意大利似乎成为追求收益风潮的主要受益者,"ICAP经济分析师Don Smith说.(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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