〔全球贵金属〕7月13日iShares白银持仓减少0.34%,SPDR黄金持仓不变

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透7月14日电---全球最大白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)周五的白银持仓量较周四减少0.34%,全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)的黄金持仓量同期维持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 40,823,005.0 7月13日 40,823,005.0 7月12日 0.0 0.00%
iShares 311,756,579.9 7月13日 312,823,227.9 7月12日 -1,066,648.0 -0.34%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
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路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.