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市场报道 | 2012年 7月 15日 星期日 10:49 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货7月10日持仓报告(表)

路透7月13日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年7月10日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(799,500口)

318,077 60,255 122,809 283,082 536,830 723,968 719,894 75,532 79,606

较7月3日变动(增加24,343口)

7,822 10,433 -1,238 15,388 18,723 21,972 27,918 2,371 -3,575

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.8 7.5 15.4 35.4 67.1 90.6 90.0 9.4 10.0

各类交易商数量(总计为616家)

252 108 180 170 214 505 447 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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