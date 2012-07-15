版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 15日 星期日 10:43 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货7月10日持仓报告(表)

路透7月13日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年7月10日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,088,659口)

307,576 112,691 98,056 546,109 676,384 951,741 887,131 136,918 201,528

较7月3日变动(增加52,221口)

15,614 3,310 -5,995 39,051 53,278 48,670 50,593 3,551 1,628

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.3 10.4 9.0 50.2 62.1 87.4 81.5 12.6 18.5

各类交易商数量(总计为702家)

179 131 153 195 332 461 548 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐