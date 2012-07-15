〔CFTC报告〕CBOT玉米期货7月10日持仓报告(表)

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透7月13日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年7月10日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,088,659口)
307,576 112,691 98,056 546,109 676,384 951,741 887,131 136,918 201,528
较7月3日变动(增加52,221口)
15,614 3,310 -5,995 39,051 53,278 48,670 50,593 3,551 1,628
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.3 10.4 9.0 50.2 62.1 87.4 81.5 12.6 18.5
各类交易商数量(总计为702家)
179 131 153 195 332 461 548 (完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.