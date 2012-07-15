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市场报道 | 2012年 7月 15日 星期日 10:48 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货7月10日持仓报告(表)

路透7月13日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年7月10日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(433,284口)

132,529 95,661 61,179 205,115 225,592 398,823 382,432 34,461 50,852

较7月3日变动(增加9,733口)

7,587 -3,186 -1,178 154 12,099 6,563 7,735 3,170 1,998

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.6 22.1 14.1 47.3 52.1 92.0 88.3 8.0 11.7

各类交易商数量(总计为365家)

127 108 104 76 114 266 270 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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