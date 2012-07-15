版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 15日 星期日 10:45 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货7月10日持仓报告(表)

路透7月13日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年7月10日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(167,494口)

62,228 66,643 9,554 81,468 77,785 153,250 153,982 14,244 13,512

较7月3日变动(增加2,014口)

1,721 1,432 -748 921 2,018 1,894 2,702 120 -688

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.2 39.8 5.7 48.6 46.4 91.5 91.9 8.5 8.1

各类交易商数量(总计为279家)

96 97 43 51 59 178 172 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐