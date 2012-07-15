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市场报道 | 2012年 7月 15日 星期日 10:46 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货7月10日持仓报告(表)

路透7月13日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年7月10日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,413,415口)

315,407 176,835 389,904 639,783 782,283 1345094 1349022 68,321 64,393

较7月3日变动(减少19,584口)

-4,514 -11,503 -12,248 -3,608 4,931 -20,370 -18,820 786 -764

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.3 12.5 27.6 45.3 55.3 95.2 95.4 4.8 4.6

各类交易商数量(总计为317家)

104 96 147 91 93 279 267 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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