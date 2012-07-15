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市场报道 | 2012年 7月 15日 星期日 10:44 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜7月10日持仓报告(表)

路透7月13日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年7月10日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(134,099口)

39,390 49,755 11,838 72,217 52,834 123,445 114,427 10,654 19,672

较7月3日变动(减少1,583口)

1,569 -1,284 -255 -2,259 -304 -945 -1,843 -638 260

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.4 37.1 8.8 53.9 39.4 92.1 85.3 7.9 14.7

各类交易商数量(总计为204家)

50 90 41 49 44 120 158 (完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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