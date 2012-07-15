〔CFTC报告〕COMEX期铜7月10日持仓报告(表)

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透7月13日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年7月10日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(134,099口)
39,390 49,755 11,838 72,217 52,834 123,445 114,427 10,654 19,672
较7月3日变动(减少1,583口)
1,569 -1,284 -255 -2,259 -304 -945 -1,843 -638 260
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.4 37.1 8.8 53.9 39.4 92.1 85.3 7.9 14.7
各类交易商数量(总计为204家)
50 90 41 49 44 120 158 (完)
--编译 王冠中;审校 郑茵
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透香港2月17日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周五午盘开市半小时后中途停牌，台湾工商时报引述公司主要股东台湾润泰集团总裁尹衍梁表示，大润发获中国三大电商巨头，洽商多种形式合作，当中包括换股。
路透台北2月17日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超16.56亿台币，连七个交易日 买超共计377.66亿台币；上交易日修正后为买超33.09亿台币。 三大法人今日合计买超16.21亿台币，上交易日修正后为买超22.47亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/17 +16.56 +16.21 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.