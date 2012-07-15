〔全球汇市〕7月10日止当周投机客增持美元多头仓位--CFTC

路透纽约7月13日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周增持美元多头仓位.

7月10日止当周,美元净多头部位增至245.8亿美元,前一周为235.8亿美元.

投机客的欧元空头部位增加,来到一个月高点165,705口.

欧元近几日来受压,连续九个交易日创下盘中新低,因欧洲央行上周降息,且市场对全球成长的担忧升高.

投机客的澳元多头部位增至19,065口,为5月初以来最高,前一周为9,348口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月10日当周 7月3日当周

多头仓位 32,920 36,950

空头仓位 23,968 32,775

净仓位 8,952 4,175

欧元(125,000欧元为1口)

7月10日当周 7月3日当周

多头仓位 36,409 32,236

空头仓位 202,114 178,413

净仓位 -165,705 -146,177

英镑(62,500英镑为1口)

7月10日当周 7月3日当周

多头仓位 32,804 32,208

空头仓位 40,426 37,561

净仓位 -7,622 -5,353

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月10日当周 7月3日当周

多头仓位 5,815 5,263

空头仓位 23,399 24,323

净仓位 -17,584 -19,060

加元(100,000加元为1口)

7月10日当周 7月3日当周

多头仓位 24,673 22,923

空头仓位 20,335 14,225

净仓位 4,338 8,698

澳元(100,000澳元为1口)

7月10日当周 7月3日当周

多头仓位 54,718 50,125

空头仓位 35,653 40,777

净仓位 19,065 9,348

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月10日当周 7月3日当周

多头仓位 11,434 9,862

空头仓位 5,843 5,542

净仓位 5,591 4,320

(完)

--编译 王冠中;审校 郑茵

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