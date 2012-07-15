〔表格〕韩国6月出口修正为较上年同期成长1.1%,为四个月来首次增长

全球金融：上海伦敦股市互通协商已进入“第二阶段”-伦敦金融城市长
路透香港2月17日 - 伦敦金融城市长庞安竹(Andrew Parmley)周五表示，上海-伦敦股市互通的协商已经进入“第二阶段”。
路透首尔7月15日电---韩国关税厅周日公布的修正数据显示,韩国6月出口较上年同期成长1.1%,略低于初值,但仍是为四个月来首次出口成长.
6月对欧盟国家出口较上年同期锐减19.7%,对中国出口亦降2.4%.对美国出口则同比下滑0.3%.
以下为韩国关税厅发布的6月外贸修正数据:
6月修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差4.9 顺差5.0
出口额(10亿美元) 47.3 47.4
(较上年同期变动%) +1.1 +1.3
进口额(10亿美元) 42.3 42.4
(较上年同期变动%) -5.5 -5.4
* 初值为韩国知识经济部2012年7月1日公布的数字.(完)
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--编译 王冠中;审校 郑茵
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