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亚洲 | 2012年 7月 15日 星期日 12:54 BJT

〔表格〕韩国6月出口修正为较上年同期成长1.1%,为四个月来首次增长

路透首尔7月15日电---韩国关税厅周日公布的修正数据显示,韩国6月出口较上年同期成长1.1%,略低于初值,但仍是为四个月来首次出口成长.

6月对欧盟国家出口较上年同期锐减19.7%,对中国出口亦降2.4%.对美国出口则同比下滑0.3%.

以下为韩国关税厅发布的6月外贸修正数据:

6月修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差4.9 顺差5.0

出口额(10亿美元) 47.3 47.4

(较上年同期变动%) +1.1 +1.3

进口额(10亿美元) 42.3 42.4

(较上年同期变动%) -5.5 -5.4

* 初值为韩国知识经济部2012年7月1日公布的数字.(完)

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--编译 王冠中;审校 郑茵

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