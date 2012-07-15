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货币新闻 | 2012年 7月 16日 星期一 07:58 BJT

〔中国新股〕第一拖拉机股份拟发行至多1.5亿A股IPO,募资11.5亿元

路透上海7月16日电---中国第一拖拉机股份有限公司(0038.HK)公告称,本周将进行A股首次公开发行(IPO),计划发行不超过15,000万股,募资约11.5亿元人民币.

公告并称,本次募集资金用于项目投资,本次发行保荐人(主承销商)为中信证券(600030.SS)(6030.HK).发行人的股票简称为"一拖股份",股票代码为601038.

第一拖拉机股份H股上周五收报5.99港元,近一个月累计跌幅约为5.83%.(完)

更多详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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