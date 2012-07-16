《台湾报摘》--工商时报7月16日

* 头版头条:
--美国超级财报周登场,其中与台股供应链关联度最高的英特尔(INTC.O)将率先揭露财报,紧接着微软(MSFT.O)、超微AMD.N、IBM(IBM.N)、高通(QCOM.O)、苹果(AAPL.O),都将相继揭露财报,其中备受瞩目的晶片业因受PC需求萎缩拖累,财测纷纷遭到下修.
* 其他:
--行政院主计总处将在月底七度下修今年经济成长的预测,台湾今年的经济成长已面临保二的压力,中研院院士胡胜正表示,依当前全球经济研判,台湾今年经济成长最多2.5%,台湾表现欠佳不只源于国际景气,本身竞争力下滑也是重要原因.
--笔记型电脑品牌厂纷纷传出订单调节,笔电代工出货遇乱流,不过微软确定8月第一周交出Win8 RTM版,将带动代工厂自8月中旬后出货动能上攻,预估代工厂第三季平均成长率挑战季增一成.
--金管会管理素地贷款再出招,除原先的3大指标,针对银行购地贷款占总放款余额超过同业平均的4.9%,且放款标的位于央行管制13区内的比重逾银行购地放款50%者,金管会近期可能要求银行改善,否则年底就要增提相关准备.
--金管会开放国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券.兆丰银行可望抢头香.兆丰金控(2886.TW)董事长蔡友才昨日对OBU发行人民币债券的规画指出,已有3家业者向兆丰银接洽发行人民币债券,兆丰银将积极争取OBU发行首档人民币债券.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 杨淑祯