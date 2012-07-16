《台湾重要政经日程》--7月16日-12月31日

==================今日重要政经消息======================
7/16(一)
--10:30 财政部次长曾铭宗出席台湾金控公司卸、新任董事长交接典礼.
--18:00 中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)台北分行开幕
==================近期重要政经消息======================
7/17(二)
--12:00 央行代财政部标售五年期公债,金额300亿台币.
7/19(四)
--14:00 台积电(2330.TW)举办投资人说明会.
7/20 (五)
--16:00 经济部公布6月外销订单,5月较去年同期衰退3.04%.
7/23 (一)
--08:30 主计处公布6月季调失业率,5月经季节调整后失业率为4.25%.
--16:00 经济部公布6月工业生产,5月工业生产较上年同期衰退0.21%.
7/24(二)
--央行代财政部标售273天期国库券,金额300亿台币.
7/25(三)
--16:10 央行公布6月M2货币总计数,5月年增率为4.40%.
--14:00 友达(2409.TW)第二季业绩说明会.
--14:00 联电(2303.TW)第二季业绩说明会.
8/6(一)
--08:30 主计处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率,6月年增率为1.77%.
--16:10 央行公布7月底外汇存底,上月外汇存底为3,912.35亿美元.
8/7(二)
--12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.
--16:00 财政部公布7月进出口数据,6月出口年减3.2%,进口则是年减8.4%.
8/13(一)
--央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币.
8/20(一)
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
8/21(二)
--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.
9/5(三)
--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯