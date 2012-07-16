〔路透调查〕意大利今明两年GDP料萎缩,将无法达成财政赤字目标

路透罗马7月13日电---周五公布的路透调查显示,意大利经济继今年普遍预期的下滑后,明年将再次萎缩,使得其政府将无法达成财政赤字目标,且难以控制其债务.

该调查是在穆迪周四调降意大利主权债评等两个级距之前进行的.穆迪降评动作加重了意大利债券收益率的压力,在这之后数小时,意大利的发债顺利通过市场考验.

"我们预期意大利还会衰退几个季度,"巴克莱的欧洲分析师Fabio Fois表示.其看法相对乐观.

"这也就是说,即使在悲观的假设情况下,衰退应该也不会造成国内生产总值(GDP)的降幅远超过2.0%.出口料将持续受惠于全球需求强劲.2009年的衰退情况在当前不太可能发生,重要的差别在于全球需求持续,"他并称.

过去一周23位受访分析师的看法是今年经济将下滑2.1%,明年则萎缩0.3%.

这比4月调查的结果来得差,当时预估今年衰退1.5%,明年则停滞.

根据路透调查,失业率料将稳步上升,2012年第二季预估为10.2%,至2013年第四季达到11.1%的高峰.该预估值亦比先前预测来得高.

调查预估中值显示,意大利今年赤字料相当于GDP的2.3%,明年则为1.3%.意大利今年债务料相当于GDP的123.2%,略低于政府目标123.4%.分析师预估明年将小幅降至122.4%,未达政府的目标121.5%.(完)