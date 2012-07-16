《中港个股分析》中兴通讯面临美国刑事调查,在美运营或受考验

路透华盛顿7月15日电---全球第五大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)若确实违法将美国电脑设备出售给伊朗,将面临钜额罚锾,在美国的运营也将受到限制.

据美国联邦调查局(FBI)口供摘录,FBI已对这家中国公司是否出售被禁设备展开刑事调查.路透3月时报导,中兴通讯与伊朗最大的电信公司于2010年曾签订一纸1.2亿美元合约,内容包括供应美国电脑设备.稍后路透报导称,中兴通讯去年已同意出货价值数以百万美元计的额外禁运美国电脑设备,给该伊朗电信公司控股财团的一个部门.

美国商务部对此也正展开调查.

据美国法律,违反美国制裁伊朗法令得处以交易金额两倍的民事罚锾,以中兴通讯的案例来看,罚金将达2.4亿美元或更高.

法律专家周五称,公司员工等违反该法律的个人可被判处20年监禁,而情节最严重的话,公司与美国的商业活动可能完全被禁止.

FBI指出,还将研究中兴通讯被控试图掩饰出售产品给伊朗,并阻碍商务部调查.据美国法律,若发现真有阻碍司法情事将予以严惩.

中兴通讯在中国的发言人David Shu回应有关调查案的询问时表示,公司持续积极与美国相关部门接洽,目前在一些事项上与相关部门合作.

他表示,中兴通讯美国子公司的主要业务是交运移动设备至美国市场.他否认公司涉及其他市场的产品,例如伊朗,他并表示,公司对美国子公司有信心.

"中兴完完全全致力于透明形象,而且将会配合厘清有关业务的任何疑问,"Shu称.

当问及有关试图掩盖的指控时,他拒绝评论.

美国司法部拒绝评论.

FBI调查一事最先是在周四由Smoking Gun网站披露.

美国贸易官员及检方益发频繁动用一个牵涉广泛的制裁机制,用来对付企业,甚至是不归美国司法管辖的企业,而中兴通讯可能面临的惩罚,便是这套机制的一部分.

"听到企业说'那个法律怎么能够适用在我身上?我又不是美国公司,'这并不让人奇怪,但这种想法通常有误,"专门协助企业符合法规的律师J. Scott Maberry指出.

相关的惩罚措施是源自于1977年通过的国际紧急经济权力法案.由于担心美国科技流往像伊朗这样的国家,美国国会在2007年提高了惩罚措施.

同样在2007年,美国司法部新设一个职位,负责在联邦机构之间协调案件.

**惩罚前例**

违法出口行为"被视为美国政策的优先事项,因此相关机构的执法权力已获得加强.他们正在检查及处理更多案件,"另一名企业谘询律师Edward Rubinoff称.

周五时,司法部在另一起刑事案件披露,大陪审团已经以同一条法令起诉两名男子,他们被控企图取得美国材料,在伊朗进行铀浓缩.

这些有争议的交易活动通常不是武器,而是和平用途的产品.路透曾在3月及4月时报导,在未获美国同意下,中兴通讯已经签下合约,向一家伊朗电信系统商交运价值数以百万美元计的硬件及软件.

在此之前,已有多家企业及个人面临惩罚.

荷兰INGING.AS上个月同意支付6.19亿美元.ING被控违反美国对伊朗及古巴的制裁措施,隐暪在美国金融系统的逾20,000笔交易.每一笔交易都算是一次违法行为,提高了公司所面临的惩罚规模.

Allied Telesis Labs Inc的案子与中兴通讯有一些类似.美国政府2008年指控这家公司企图避开制裁措施,取得伊朗一笔9,500万美元电信合约.这家公司在联邦法院认罪,支付一笔50万美元刑事罚锾,遭判处两年缓刑.

美国政府要对外国公司行使司法权可能有困难,但相关当局仍有一些施力点.

如果对企业人员发出逮捕令,将使当事人无法前往美国或其他可能有遭引渡风险的国家.

如果一家外国公司的美国部门遭到起诉,则这个部门的业务将受限或结束.

或许更重要的是,遭到锁定的企业可能被列入某个黑名单,而使得这家企业与美国作生意的能力严重受限.举例来说,所有被列入"特别指定国民名单"者就完全遭到封锁.

"美国企业不会和你作生意.美国的银行不会和你往来,"华盛顿贸易法律师Eric McClafferty指出."这就是政府机关用来迫使非美国企业支付美国民事罚款的工具."(完)