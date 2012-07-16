《热点透视》矿业投资人身处关键性的时刻

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Alliso; 编译 龚芳

路透伦敦7月13日电---矿业投资者正处于关键的节骨眼上.未来几个月内应可获悉这波超级循环究竟如何;现正退烧的大宗商品荣景背后诸多推动因素被外界称之为超级循环.

全球经济复苏步伐迟滞,加上中国原物料需求的疑虑,导致汤森路透的英国金属及矿业指数自第一季峰值下降28%,较2011年危机后高位则下跌近40%.大宗商品多头把希望寄托在中国更积极推动刺激措施;有监于近期数据的疲势,此种预期乃情有可原.但中国在提振曾助长这波超级循环的建筑荣景上,可能会面临一番挣扎.

三年来在刺激措施催生下的建筑热潮,导致中国民间地产发展商的资产负债状况过度扩张.瑞银分析师们认为,即便中国祭出更多刺激措施,发展商可能也缺乏借贷及兴建的兴致.瑞银同时也认为会出现金融上的调整,以因应这波偏空的宏观动态情势.

在这段投机的时日里,影子银行体系猖獗加上西方经济体大肆举债,推高原物料价格,投机性资金即因而进驻对大宗商品需求孔急的新兴市场.如今这个结构性支撑已然消失,倘若中国未推出新的刺激方案,则西方国家央行更多的量化宽松措施,即可能成为支撑原物料价格惟一的因素.即便如此,到时的提振效应可能也只是昙花一现.

大型且多元化经营的矿产业者或可提供长远的观点.大规模的都市化持续进行,应可确保未来十年或廿年对原物料相当的需求.矿产业者仍可调整资本预算,以因应需求成长时机的变化,及价格下滑对新项目可能产生的冲击.

对投资者而言,许多苦痛可谓已然反映在市场当中.必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)及力拓(RIO.AX)(RIO.L)在近期被调降评等后,股价已然跌至企业10年市盈率(本益比)区间的低档附近.路透调查预估显示,两家公司今年获利将出现两位数跌幅,明年则将恢复成长.但在坐享十年来的超常获利后,将需出现超乎寻常的成长,方可扭转该类股近期的低迷表现.(完)