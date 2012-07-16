〔台湾债市〕101/5殖利率结束连七日下跌格局,观望五年券标售结果

路透台北7月16日电---台湾公债殖利率周一收高,10年券101/5期结束了连续七个交易日的下跌格局.纵然今日央行又调降代收隔拆利率2个基点至0.460%,不过获利回吐压力亦随之出笼,令殖利率走高.

市场人士表示,明日央行即将标售五年券101/6,今日该券发行前交易(when-issued)殖利率的弹幅略小于101/5,显示近140亿台币未平仓量造成的轧空力道,仍将殖利率压在偏低水准.惟明日得标利率落点为何,将视交易商作多的信心能否延续而定.

"上周五冲太凶了,多方稍做获利了结."一大型证券商交易员称.

另一票券商资深交易员则指出,除非央行降息,否则五年券殖利率不易持续低于30天可转让定期存单(NCDs)的利率0.87%.

台湾央行继上周五连续两度调降委托银行代收隔夜拆款利率至0.48%后,今日再进一步降至0.46%,较上日下滑2个基点,创下逾三个月来低位.[ID:nST0527883].

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO +0.60 0.8610 *0.8400-0.8688 120.0

10 101/5 A01105=TWO +1.10 1.1470 1.1350-1.1525 101.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

经过上周五发行前交易殖利率的大跌走势,交易商对明日101/6的标售看法乐观中也带着保守.认为虽有接近300亿台币发行量一半的空单保护,但若实质买盘不买帐,殖利率欲标低也不易.

"美债殖利率没破前低,且市场资金也没比较宽松啊."一外商银行交易员说.

另一票券商资深交易员则认为,就目前情势来看,央行不太可能召开临时理监事会议."既然短期内不容易降息,NCD利率没调降,短券利率的空间就有限."

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1470

5 101/1 A01101=TWO 0.8800

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)