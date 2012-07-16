《Russell专栏》中国原油库存增速料放缓,难现上半年空前速度

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/张若琪

路透澳洲郎塞斯顿7月16日电---油市下半年最大的问题是中国是否会以过去半年来史无前例的速度继续建立库存.

中国这个全球第二大原油消费国,上半年原油日进口量较其炼油量多出逾60万桶,该差额相当土耳其的日消费量.

1-6月净原油日进口量为558万桶;1-5月国内产出平均为每日410万桶.

假设6月国内产出持稳,那么中国上半年可用的原油总计料为每日968.7万桶.

然而,炼油量平均为每日907万桶,这表示过剩的原油有61.7万桶.

这意味着上半年总共约有1.12亿桶的原油作为商业和战略储备,要比国际能源署(IEA)预估的2012年总储备量高出53%.

这样的石油库存量高得吓人,尤其是考量到已知的中国库存建立计画.

中国战略储备第一阶段是1.02亿桶原油,而这已在2008年左右完成.第二阶段拟储备1.7亿桶,据信在去年底前已准备就绪.

同时商业库存也一路上扬,因炼油商使用新的装置,根据路透计算,今年最多有66万桶/日的新产能.

假设为新产能准备25日库存,则需要约1,650万桶.

把第二阶段的战略储备和可能的新商业库存合并来看,似乎上半年过剩的石油进口量约是今年最大储备需求量的60%.

中国可用石油和炼油产量图表:(link.reuters.com/pem49s)

中国隐含石油需求图表:(link.reuters.com/rah39s)

现在,由于地方政府为提高石油供应安全而游说规画更多项目,因此已建立的储备可能要高于预期.

但同样严肃的问题是,中国下半年日进口量是否继续比炼制量高出逾60万桶.

下半年中国原油消费可能增加,特别若是当局刺激增长的努力有所成效的话.

6月表观石油需求降至每日896万桶的20个月低点,上半年日均量则为950万桶.

IEA估计中国2012年油品日需求将达975.8万桶,意味下半年每日需求均值将约1,000万桶.

鉴于经济面尚未显示第二季国内生产总值(GDP)7.6%的成长率已是周期底部,且下半年也未必能重拾增长动能,上述估计似乎有点乐观.

但如果下半年表观需求确实达到每日1,000万桶,表示原油和炼制油品每日净进口约需600万桶.

今年前五个月净油品进口量约为每日34万桶,假设下半年仍维持这个均值,那表示下半年原油日进口量将需约566万桶,略高于上半年的每日558万桶.

那么问题就变成,中国下半年是否将继续增加储备.

待填补的储备可能达7,000万桶,如果要在下半年填补完毕,意味每日可能有38万桶额外需求,剩余量大幅低于上半年,但以历史标准来看仍高.

对于中国将很难找到替代伊朗油源的疑虑也降低,去除了一个地缘政治因素;这个因素或许是上半年大量进口背后的原因.

其实中国一定很担心伊朗问题,因为该国买进过多原油的时间正值布兰特原油达到128美元的年内高点.

布兰特原油在3月底达到高峰,当时必须预订5月交货的船货.

中国5月原油进口创新高,日进口略逾600万桶.

下半年中国原油进口展望或许逆转上半年的情况,或许存储较低但消费增加.

不过,也有可能第三季情况迟滞,但随着经济动能重拾动能,第四季则恢复强劲.(完)