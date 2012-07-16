《台湾新债预测》五年公债101/6得标利率料在0.855-0.880%,创同年期最低

路透台北7月16日电---经济前景黯淡,台湾央行降息预期升温.路透调查显示,台湾周二将标售的五年期公债101/6A01106=TWO得标利率将落在0.855-0.880%,创同年期最低纪录.
以下为交易员观点整理:
* 发行量仅300亿台币,空单累计近140亿,筹码面有利多方
* 央行连两日调降代收隔拆利率达4.6个基点,引导利率向下明显
* 经济前景凶险,全年GDP料七度下修至3%以下,央行有降息压力
* 101/6发行前交易殖利率低于30天存单利率,已提前反映降息利多
* 实质买盘追价意愿料不高,殖利率标低空间有限
以下为预测得标利率区间:
* 0.855-0.880%.最低预估在0.840%,最高在0.900%.
最新报价:
* 101/6发行前交易殖利率周一升0.60个基点,报0.8610%.该券发行前交易期间的殖利率区间在0.840-0.969%.
以下为交易商对101/6期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
======================================
元富证券 0.850 0.880
元大宝来证券 0.870 0.900
统一证券 0.850 0.880
彰化银行 0.840 0.870
台北富邦银 0.850 0.880
中国信托银 0.860 0.880
国际票券 0.870 0.900
外商银行 0.870 0.880
======================================
中值 0.855 0.880 (完)
参看台湾债市相关新闻,请点选[TW-DBT-CMN];路透调查请点选[CPOLL]
--记者 董永年; 审校 林高丽