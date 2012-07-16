〔台湾汇市〕台币/美元结束连两跌而微升,惟交投阑珊等待贝南克证词

路透台北7月16日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘小升0.5分,结束先前连续两日的下跌.盘中主要跟随亚洲新兴货币小幅趋升,但方向并不明显,市场仍投注眼光于本周稍晚贝南克的证词.

汇银人士指出,今日东京市场休市,亚洲汇市多偏向淡静,连带台币/美元的交易也不活络.交易员表示, 今日盘中见到出口商以及外商银行的抛汇卖盘,推动台币汇价走升.而美元的买方--进口商、油款力道较弱,并不常见.

"今天很清淡..外商没什么动静,只有一些出口商在卖(美元),"一本地大型银行交易人士说.

另有交易员表示,市场仍旧相当关注贝南克的证词,也认为美国不致轻易承诺再推出第三轮量化宽松(QE3),因此初步估计本周美元略微走强的可能性稍高.预估明日主要的交易区间约落在29.9-30.0间.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克本周二-周三将在参、众两院金融委员会做半年一次的"致国会货币政策报告".

另一本地汇银人士认为,在贝南克演说前夕,交易员都倾向保守操作,加上目前正值月中,欠缺大笔实质需求,仅有在台币盘中贬破30元关卡时,出口商才会积极抛汇,料本周台币对美元汇率将以30元为中心,区间在29.9-30.08元.

她说,"除非台股加权指数跌破7,000点关卡,台币盘中才会有机会碰到30.05-30.1元".

台湾股市.TWII收盘微跌0.2%至7,090.04点;外资及陆资在台股卖超31.75亿台币,连续第八日卖超,累计卖超342.95亿.[ID:nST0528091]

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,台币/美元换汇点在价平附近,与上日收盘时变化不大.

韩元周一收高,守住开盘涨幅但未能继续攀高,因交易商在贝南克本周对国会发表证词陈述之前保持谨慎.韩元/美元KRW=KFTC在本地市场收报1,147.0韩元,上周五收盘位为1,150.3.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.010 30.015 29.880-30.050 30.020 4.58 6.12

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.990 29.991 29.982-29.990 29.987 2.02 2.40

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.005/0.015

美元/台币六个月期 -0.160/-0.140 -0.150/-0.130

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