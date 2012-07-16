《汇市简讯》若FED贝南克宽松暗示不如预期,美元/日圆可能劲弹

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美元/日圆近日区间的低端正在承压,因市场益发预期本周美联储主席贝南克的谈话倾向宽松.当然,风险在于贝南克可能只承诺必要时会有更多作为,并支持第三轮量化宽松必须等到美国大选之后再谈.
若果真如此,美元/日圆或许不会只是回升到区间内,而是可能回弹到近期高位80.00附近.
通常主导区间格局的日本投资人,最近在79.00大举买进.投机客或许应该搭上日本投资买需的顺风车.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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