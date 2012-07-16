《热点透视》投资银行的亚洲情结快速降温

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚/Rob Cox; 编译 白云

路透香港7月16日电---金融危机发生后,投资银行家"要么上海、孟买、迪拜,要么再见."全球其它地区走下坡路的同时,从沙特阿拉伯到印度、东南亚和中国等国家和地区却在增长,并可能起到一些提振作用.虽说主观上是这么想,但作为华尔街扩张布局成本最高的一大支柱--亚洲股票业务大幅下滑,表明那是个错误观点.看来,从亚洲撤出不可避免.

自2008年以来,各大券商纷纷涌入亚洲抢滩.除了高盛、摩根大通(JPM.N)等大型华尔街企业,以及瑞士信贷CSGN.PA、瑞银集团USBN.VX等欧洲跨国银行外,美国券商JefferiesJEF.N、英国巴克莱(BARC.L)、澳洲麦格理集团(MQG.AX)、日本野村控股(8604.T)、中国工商银行(601398.SS)等第二梯队金融机构也快速扩张.

亚洲对他们的吸引不难让人理解.亚洲的股票交易佣金比其它地区要高,主要因为当地缺乏高效的电子交易平台.市场竞争程度不高,尤其在股票衍生品和机构经纪业务领域.稳健的本地储蓄率和强劲经济增长,亦激起券商对交易量和资本市场筹资增加的憧憬.

可惜,亚太地区股票交易额2012年上半年下滑了22%,降幅不但超过美洲,甚至比身陷困境的欧洲还要高.与此同时,佣金收入也遭到挤压,部分市场过去两年的佣金降幅最高达30%,因为新入行的券商不惜压价,只求快速夺得市场份额.

新股销售--通常是股票和企业财务部门的合资部门--也受到冲击.据汤森路透数据,今年迄今亚太地区(除澳洲以外)股票收益减少31%至113亿美元,比美国还高出一倍.此外,在市场越来越小的同时,争夺资源的银行数量却在继续增加.今年稍后中国人保(PICC)将在香港进行的30亿美元首次公开发行(IPO),承销商数量竟然多达17家.

综上所述,泛亚股市不但不再是利润引擎,反而成为一个包袱.据一位公司高层称,要在整个亚太地区提供包括股票交易在内的现金、衍生品、机构经纪服务等全套业务,一年成本高达约8亿美元.而只有一、两家公司的营收能达到这个规模.

痛苦才刚刚显现.截至今年3月,麦格理集团来自亚洲的营收下降35%,欧洲业务营收升幅为19%,美洲降幅为8%.Jefferies最新公布的季报中强调了亚洲业务扩张引发的高成本,营收却同比下降了21%.

撤退行动已经开始.三星证券几个月前关闭了在韩国以外地区的业务.苏格兰皇家银行(RBS.L)将其大部分亚洲股票业务,卖给了马来西亚CIMB集团(CIMB.KL).法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)正在洽售其持有的里昂证券股权.关注欧洲问题的投资者在跨国银行本周公布业绩时,或许希望了解这些银行将计划如何安置他们的亚洲业务.(完)