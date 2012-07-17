《台湾报摘》--工商时报7月17日

* 头版头条:

--受到汽车、电子产品与建材等各类产品销售下滑的影响,美国6月份零售额意外较前月衰退达0.5%之多,已是连续三个月萎缩,为2008年底以来首见,显示美国经济复苏持续转疲.市场密切注意联准会主席柏南克周二国会作证,是否将透露出QE3的讯息.

* 其他:

--谷歌(Google)(GOOG.O) Nexus 7电脑平板上周开卖告捷,部份通路卖光缺货,由于Google抢在平板杀戮战前的宁静时机上市,并搭配赠送20美元的应用程式购物金,展开强力行销,预期第三季拉货力道强劲,带动华硕(2357.TW)本季Nexus 7出货量约200万台,代工厂广达(2382.TW)也沾光.

--兆丰金控(2886.TW)备妥150亿台币银弹,拟参股陆银.针对兆丰金大陆布局,兆丰金董事长蔡友才昨日指出,正积极评估参股陆银,方向是若参股后要成为该陆银第一大股东,并取得至少约当25-30%的"控制性"股权.据悉,目前兆丰银参股对象仍以上海华一银行呼声最高.

--大陆经济成长趋缓,致使台湾各工具机厂销往大陆数量及金额下降,却浇不熄外销热度,上半年工具机出口值20.9亿美元、年增率9.40%,台湾区机器公会秘书长王正青表示,全年出口值上看42亿美元,可望续创历史新高.

--高盛证券科技产业分析师严柏宇昨日指出,宏达电(2498.TW)第二季在中国市占率提升,证明其品牌价值可在大陆市场走出迥异于诺基亚(NOK.N)与RIMRIM.TO的路、甚至可复制到其他新兴市场,预估第三季中国占整体出货比重可达30%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 杨淑祯

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