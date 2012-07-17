《台湾报摘》--工商时报7月17日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--受到汽车、电子产品与建材等各类产品销售下滑的影响,美国6月份零售额意外较前月衰退达0.5%之多,已是连续三个月萎缩,为2008年底以来首见,显示美国经济复苏持续转疲.市场密切注意联准会主席柏南克周二国会作证,是否将透露出QE3的讯息.
* 其他:
--谷歌(Google)(GOOG.O) Nexus 7电脑平板上周开卖告捷,部份通路卖光缺货,由于Google抢在平板杀戮战前的宁静时机上市,并搭配赠送20美元的应用程式购物金,展开强力行销,预期第三季拉货力道强劲,带动华硕(2357.TW)本季Nexus 7出货量约200万台,代工厂广达(2382.TW)也沾光.
--兆丰金控(2886.TW)备妥150亿台币银弹,拟参股陆银.针对兆丰金大陆布局,兆丰金董事长蔡友才昨日指出,正积极评估参股陆银,方向是若参股后要成为该陆银第一大股东,并取得至少约当25-30%的"控制性"股权.据悉,目前兆丰银参股对象仍以上海华一银行呼声最高.
--大陆经济成长趋缓,致使台湾各工具机厂销往大陆数量及金额下降,却浇不熄外销热度,上半年工具机出口值20.9亿美元、年增率9.40%,台湾区机器公会秘书长王正青表示,全年出口值上看42亿美元,可望续创历史新高.
--高盛证券科技产业分析师严柏宇昨日指出,宏达电(2498.TW)第二季在中国市占率提升,证明其品牌价值可在大陆市场走出迥异于诺基亚(NOK.N)与RIMRIM.TO的路、甚至可复制到其他新兴市场,预估第三季中国占整体出货比重可达30%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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