〔金砖国家〕7月16日股汇市收盘纵览

路透7月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月16日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.06%,报926.73点.

中国股市:沪综指收跌1.7%,创40个月收盘新低.因此前温家宝总理称经济困难可能还会持续一段时间的言论打击市场信心,同时上市公司中报业绩敏感期亦加重市场谨慎心理,中小市值个股全面重挫.分析人士称,目前大盘反弹动力已缺失,短线沪指或继续下行,并随时可能击穿2,132点的年内低点.沪综指.SSEC收报2,147.955点,跌37.94点,或1.74%.[.SSCN]

香港股市:勉力录得涨幅,中资石油巨头股的强势扶助抵消了其它中国题材股疲势.一些企业发布获利预警,彰显出中国经济放缓带来的影响,令部分中国题材股下跌.恒生指数.HSI收高0.2%至19,121.3点.恒生国企指数.HSCE收低0.2%至9,218.8点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS略收涨.市场人气改善推动美元指数从两年高位回落,人民币中间价高开,另结售汇需求相对均衡,即期汇价随中间价略有走强.人民币兑美元收报6.3787,上日收报于6.3789.[CNY/CN]

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印度股市:指标BSE指数连续第四日下跌,录得7月最低收位.因有关央行是否降息的疑虑挥之不去,冲击到例如DLF等对利率敏感的股票.BSE指数.BSESN收低0.64%,报17,103.31点,为6月28日以来最低收位.[.BO][ID:nL4E8IG36Z]

印度汇市:印度卢比追随国内股市下跌,为九日内第七度挫低.此前的数据显示6月核心通涨和上月相同,引发外界怀疑央行是否会在本月降息.印度卢比兑美元INR=D2收在55.31/32,上周五收盘价为55.14/15.[INR/][ID:nL4E8IG2X9]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,374.020点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS涨0.36%至738.11点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.06%至32.6080;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.1%,报39.9115.

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巴西股市:下跌.因美国零售销售数据意外疲弱,拖累巴西股市录得四日内最大单日跌幅.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP报53,401.80点,日内下跌1.71%.[ID:nL2E8IGFZL]

巴西汇市:墨西哥披索周一上涨至逾两个月来最高位,因美国6月零售销售数据意外下滑,激起市场臆测中国和美国可能出台更多刺激措施.该项数据公布后,墨西哥披索MXN=上升0.7%,巴西里亚尔BRL=BRBY涨0.03%.不过巴西里亚尔持续承压,因市场预期政府将继续诉诸低利率以及较低的汇价,以支持该国蹒跚的经济.[ID:nL2E8IGDTY]

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南非股市:少有变动.FirstRand (FSRJ.J)和其他银行股虽跳涨,但是仍不敌Assore (ASRJ.J)等矿业股的跌势.有关中国需求下滑疑虑已对矿业股造成冲击.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.26%,至29,585.39点.综合指数.JALSH下跌0.19%,至33,728.14点.[.J][ID:nL6E8IGEYT]

南非汇市:南非兰特兑美元上涨,公债收益率下跌至纪录低点.本周美国联邦储备理事会主席贝南克将至国会作证,投资人寄望他将暗示美国会再推出又一轮刺激政策.1545GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3涨0.5%,至8.2107.周五纽约收盘位在8.2625.[ZAR/][ID:nL6E8IGEO4](完)