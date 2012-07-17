《台湾报摘》--经济日报7月17日

* 头版头条:

--联电(2303.TW)荣誉副董事长宣明智跨足生技产业,他所主导的生命先锋管理顾问公司与东莞市结盟,共同出资逾3.15亿美元在东莞松山湖高新区启动"台湾生医园区"计画,将台湾发展生技产业的模式移植到大陆.

* 其他:

--摩根大通证券近期造访中国大陆的手机市场,预期今年中国大陆制智慧型手机出货量预估仍将达到1.7亿台,中低价智慧型手机市场旺盛.其中,联发科(2454.TW)6月智慧型手机出货量达800万套,首次超越高通(QCOM.O),具指标意义.

--全球经济发展重心将从欧美移转到亚洲,财政部政策指示公股银行掌握这波亚洲发展机会,强化亚洲市场布局,包括印度、印尼、大陆及寮国(老挝)等都被看好,台银及合库等已展开行动规划扩增海外据点.

--市场机构Future Horizons最新调查指出,欧债、全球总经问题冲击电子业下半年需求,下修今年全球半导体产值年增率,由8%降为4%,下修幅度不但腰斩,也是第一家调降全球半导体成长率的市调公司,为明日台积电(2330.TW)业绩说明会蒙上阴霾.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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