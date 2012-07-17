《台湾报摘》--经济日报7月17日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--联电(2303.TW)荣誉副董事长宣明智跨足生技产业,他所主导的生命先锋管理顾问公司与东莞市结盟,共同出资逾3.15亿美元在东莞松山湖高新区启动"台湾生医园区"计画,将台湾发展生技产业的模式移植到大陆.
* 其他:
--摩根大通证券近期造访中国大陆的手机市场,预期今年中国大陆制智慧型手机出货量预估仍将达到1.7亿台,中低价智慧型手机市场旺盛.其中,联发科(2454.TW)6月智慧型手机出货量达800万套,首次超越高通(QCOM.O),具指标意义.
--全球经济发展重心将从欧美移转到亚洲,财政部政策指示公股银行掌握这波亚洲发展机会,强化亚洲市场布局,包括印度、印尼、大陆及寮国(老挝)等都被看好,台银及合库等已展开行动规划扩增海外据点.
--市场机构Future Horizons最新调查指出,欧债、全球总经问题冲击电子业下半年需求,下修今年全球半导体产值年增率,由8%降为4%,下修幅度不但腰斩,也是第一家调降全球半导体成长率的市调公司,为明日台积电(2330.TW)业绩说明会蒙上阴霾.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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