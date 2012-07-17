〔欧元区金融〕ECB愿让纾困失败之银行的优先债权人承受损失--消息

路透法兰克福/布鲁塞尔7月16日电---欧元区官员周一表示,如果倒闭的银行不具系统重要性,那么欧洲央行愿意让优先债权人承受损失,但此举遭欧元区财长反对.

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周一在和财长讨论纾困西班牙银行业计划时暗示,央行立场做了一些调整,但这个想法遭到拒绝.

ECB前总裁特里谢强烈反对此项原则,而德拉吉的态度显示央行立场出现转变.此前ECB向来避免任何银行的优先债权人蒙受损失,因担心有损欧元区的信心.

"德拉吉在欧元区财长会议中提议,在某些银行的个案中可以接受这个选项,但财长不采纳,"欧元区一位官员说.

这位官员特别指出,这项提议只适用于那些无法继续存活的银行,而且是银行系统中的非关键性银行--实务上而言仅有小型银行适用.

华尔街日报称,德拉吉主张让损失最重的西班牙储蓄银行的优先债权人承担损失.

但路透询问的官员表示,ECB主张的范围比这更小.

"欧洲央行的立场是,只有破产公司的优先债权人可以承担损失,这算不上新举,这是共识,"另一名欧元区官员称.

当被问到华尔街日报这篇报导时,欧洲央行发言人称,管理银行的是国家机构,应该由一国政府来做决定.

该发言人没有确认或否认德拉吉在财长会议上的讲话,但表示,"欧洲央行会应要求提供建议."

"欧洲央行的建议是旨在确保对待优先债权人的方式符合欧盟规定."他没有说明欧盟规定是什么.

上述第一位欧元区官员称,银行破产和银行清算存在差别,前者是依据破产法实施,后者是对一家依靠自身力量可能无法长期生存的银行进行清算.

该官员称,"我们不希望欧洲有银行破产的情况发生,因为这会招致末日到来,但处置没有生存能力的银行是另一回事."(完)